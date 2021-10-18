باكنجهام يبحث عن عامل جديد لينضم لفريق التنظيف.. المرتب 22 ألف إسترلينى سنويا

ريهام عبد الله

تبحث الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، عن توظيف منظف جديد فى قصر باكنجهام، إذ أعلن القصر أنه يريد إضافة فرد جديد إلى فريق التنظيف ويطلب مرشحًا يقدر الاهتمام بالتفاصيل.

تعلن الوظيفة إما عن 20 أو 40 ساعة عمل في الأسبوع، من الاثنين إلى الأحد، بمرتب من 11300 جنيه إسترليني إلى 22600 جنيه إسترليني سنويا اعتمادًا على ساعات العمل، و يتم إغلاق التقديم على الوظيفة الشاغرة في 20 أكتوبر، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



قصر باكنجهام

سيكون المتقدم الناجح مسؤولاً عن تنظيف وصيانة العديد من التصميمات الداخلية الشهيرة لقصر باكنجهام، وسيتعلم ويتطور في الوظيفة، كما جاء في إعلان الوظيفة أنهم سيقومون، في بعض الأحيان، بدعم الفعاليات والمناسبات في القصر.

الهدف الرئيسي من هذا المنظف هو التأكد من أن غرف وأغراض القصر تبدو "في أفضل حالاتها"، وسوف تتطلب الوظيفة عملاً ملتزمًا، وتمتد إلى الورديات الليلية وعطلة نهاية الأسبوع.

وسيتعلم العضو الجديد من عمال النظافة الآخرين في الفريق لتعلم المهارات المتخصصة اللازمة لتحقيق معيار باكنجهام.

في حين أشار الإعلان إلى أن بعض الخبرة السابقة في التنظيف أو الضيافة ستكون ميزة، فإن الاهتمام بالتفاصيل والالتزام بتقديم "أعلى مستوى" أو الترتيب كان "الأهم".

المتقدم للوظيفة سيكون مسئول عن مجموعة واسعة من الواجبات عبر الاهتمام 77000 متر مربع في القصر و 775 غرفة.