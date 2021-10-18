انطلاق أعمال اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب بالجامعة العربية

بيشوى رمزى

انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تنتقل رئاسة المكتب إلى دولة الأردن، والتي تترأس الدورة الحالية خلفا لدولة اليمن.

ويتضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها دعم الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية مؤخراً، بالإضافة إلى تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.

كما سيناقش الاجتماع دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية وبحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع انشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، لما لهذه الصناعة من عوائد اقتصادية متوقعة.

ويتناول الاجتماع الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، وكذلك الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ وذلك في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على قطاع النقل العربي أحد أكثر القطاعات تضرراً جراء تلك الجائحة.