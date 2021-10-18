اليوم السابع
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اليمن وروسيا يبحثان جهود وقف الحرب وإحلال السلام

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:00 ص
اليمن وروسيا يبحثان جهود وقف الحرب وإحلال السلام وزير خارجية اليمن
وكالات

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لوقف الحرب وإحلال السلام واستمرار صلف جماعة الحوثي ورفضها لتلك الجهود.

 
واستعرض الوزير اليمني - خلال لقائهما اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي بمديرية العبدية والتي ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية واستمرارها في فرض حصار خانق يستهدف المدنيين الأبرياء ورفضها إجلاء الجرحى والمصابين من النساء والأطفال خاصة بعد قصفها وتدميرها للمستشفى الوحيد في المديرية.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى قضية خزان النفط صافر والذي ما زال يشكل تهديدا خطيرا للأمن البيئي في البحر الأحمر.. منبها إلى التداعيات الإنسانية الكارثية التي يمكن أن تنتج عن أي تسرب أو انفجار قد يحدث في الخزان.

وشدد على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي من أجل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء معاناة اليمنيين ووقف الحرب العبثية التي تشنها جماعة الحوثي على اليمنيين.

من جانبه، أكد السفير الروسي وقوف بلاده إلى جانب اليمن ودعمها للحل السلمي وإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

 
 

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