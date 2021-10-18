النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق شقة سكنية بالدقى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق أندلع داخل شقة سكنية فى منطقة الدقي، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما انتدبت المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق. انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة علي الحريق بدون وقوع أى إصابات. وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق شقة سكنية بالدقىالإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:18 م
حريق شقة - أرشيفية
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