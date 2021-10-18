المشدد 7 سنوات لعامل بمخبز تعدى على طفلة في الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاملا بمخبز بالسجن المشدد 7 سنوات، لتعديه على طفلة أثناء ذهابها لشراء الخبز من مكان عمله.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 1537 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة بلبيس، عندما أحال المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، " ال م ع " عامل بمخبز لقيامه بتاريخ 7 فبراير الماضى، بالتحايل على المجني عليها الطفلة " غ ه ر" وذلك أثناء تواجده بمحل عمله حضرت الطفلة لشراء الخبز، فقام مبعدا إياها عن أعين المارة وباغتها بوضع يده إلى أجزاء من جسدها تعد عورة لديها، محاولا تجريدها من ملابسها فقام الطفلة بالعدو، وكان قاصدا من ذلك هتك عرضها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.