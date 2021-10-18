المؤبد لمتهم والسجن 10 سنوات لآخرين بتهمة قتل عريس قبل زفافه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عامل وميكانيكي بالسجن 10 سنوات، والمؤبد لآخر غيابيا، ومبلغ 50 ألف جنيه للمدعي بالحق المدني، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف، بتهمة قتل عامل والشروع في قتل آخر، إثر نشوب مشاجرة بينهم في حفل زفاف بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية رقم 28805 لسنة 2020 جنايات مركز بلبيس، لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزي، بوصول كل من "نادر محمد عبد الله" 23 عاما عامل جثة هامدة مقيم قرية جلفينا، متأثرا بإصابته بجرح قطعي غائر بمنطقة الرقبة، و"شاهر يوسف" 24 عاما عامل مصابا بجرح قطعي بالظهر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، بإشراف اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، لفحص البلاغ، وتبين من التحريات نشوب مشادة كلام فى حفل عرس بعزبة كرامة التابعة لقرية جلفينا دائرة مركز بلبيس، بين أحد أقارب العروسة وبين أحد شباب العزبة، استدعى على إثرها أحد أقارب العروسة ثلاثة من أصدقائه بمدينة بلبيس، وحضروا بحوزتهم سلاح نارى وأبيض وبمجرد وصولهم القرية حملوا السلاح لترويع من يعترض طريقهم وأثناء ذلك تصادف سير "نادر محمد" لحضور حفل العروس بدعوة من صديقه العريس فتم إصابته بجرح طعنى بالراقبة، وإصابة "شاهر" بجرح قطعى بالظهر، ولاذ الجناة بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس من ضبط المتهمين وهما "م . أ . ر" 22 عاما عامل، ومقيم كفر البطيخ محافظة دمياط، و"أ. م . ح"، و"أ . إ . ال" 22 عاما ميكانيكى ومقيم بدائرة مركز بلبيس، وقام الأخير بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء، وقام الأول بإحداث إصابة المجني عليه بجرح قطعي غائر بمنطقة الرقبة، ما أدي لوفاته وإصابة المجني عليه الثاني بجرح قطعي بالظهر، حال حمل المتهم الثالث سلاح أبيض مطواة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.