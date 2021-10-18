الكويت تعلن السيطرة على حريق فى مصفاة الأحمدى للبترول

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع اليوم الإثنين، في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي رقم 42 والواقعة بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.
وكانت قد أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، صباح اليوم الاثنين، اندلاع حريق بوحدة إزالة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تقوم بالتعامل معه، وقالت الشركة في تغريدة على تويتر إنه لم تقع إصابات.
وأضافت أنه تم عزل وحدة إزالة الكبريت رقم 42 التي وقع بها الحريق وجميع الخطوط المؤدية إليها، وشددت الشركة في على أن عمليات المصفاة وعمليات التصدير لم تتأثر بالحريق، وكذلك عمليات التسويق المحلي وتزويد وزارة الكهرباء والماء.
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