"العموم" البريطانى يناقش تعزيز أمن النواب..وبوريس جونسون ينعى ديفيد أميس

كتبت رباب فتحى

يقدم رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون التحية للسير ديفيد أميس في مجلس العموم، اليوم الاثنين، مع احتدام الجدل حول كيفية تعزيز الأمن بشكل جذري في أعقاب الهجوم المميت على عضو البرلمان في ساوثيند أثناء عمله فى دائرته المحلية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عائلة أميس ناشدت مساء الأحد الجميع على الوحدة، وحثت الناس على "تنحية خلافاتهم جانبًا وإظهار اللطف والحب للجميع". وقال أقاربه في بيان إنهم "محطمون تمامًا" لكنهم استمدوا القوة من الإشادة به من مختلف الطيف السياسي.

وأرسل الهجوم موجات الصدمة عبر وستمنستر وأعاد فتح الأسئلة حول سلامة النواب بعد خمس سنوات من مقتل النائبة جو كوكس من حزب العمال. وقالت وزيرة الداخلية ، بريتي باتيل ، يوم الأحد إنها تدرس توفير حماية للشرطة لأعضاء البرلمان في عملهم فى دوائرهم وإن استخدام الماسحات الضوئية على غرار المطارات قيد الدراسة.

ولدى سؤالها عن مدى سرعة اتخاذ مثل هذه الإجراءات، قالت باتيل لشبكة سكاي نيوز إن قوات الشرطة المحلية اتصلت بجميع النواب. "

ومع ذلك، قال العديد من النواب لصحيفة "الجارديان" إن لديهم مخاوف من أن وجود الشرطة قد يردع الناخبين عن حضور الفعاليات التى تنظمها مكاتبهم أو غيرها من المناسبات العامة. قال وزير بريكست السابق ، ديفيد ديفيس: "الأشخاص الذين يأتون إلى النائب هم أشخاص في نهاية المطاف: لقد خذلهم صاحب العمل أو طبيبهم أو هيئة الخدمات الصحية الوطنية أو نظام الرعاية الاجتماعية ، وهم في كثير من الأحيان ضعفاء. وجود ضابط شرطة قوي البنية على الباب لن يشجعهم على المجئ."

وقالت وزيرة داخلية الظل السابقة، ديان أبوت ، إن النواب قد يستفيدون من الوصول إلى أجهزة الكشف عن المعادن أو العصي لفحص المكونات ، أو الشاشات ، ولكن "إذا وضعت ضباط الشرطة خارج مكاتبهم لتقديم المشورة لدائرتنا الانتخابية ، فهذا يجعلنا نبدو وكأننا وكلاء من الولاية - وهذا ليس مظهرًا جيدًا ".

وأشار أحد كبار أعضاء حزب المحافظين إلى أنه يجب توجيه الموارد إلى النواب الأكثر تعرضًا للتهديد.