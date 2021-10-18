العثور على طفل رضيع بجوار صيدلية فى الشارع التجارى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

عثر أحد أهالى الإسماعيلية على طفل رضيع فى عمر أيام فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين فى محيط صيدلية بالشارع التجارى بمنطقة الشيخ زايد.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، يفيد بالعثور على طفل يرتدى زيه كاملا فى عمر أيام بجوار إحدى الصيدليات بالشارع التجارى بمنطقة الشيخ زايد.

وانتقل ضباط البحث الجنائى لسؤال أهل الشارع وأصحاب المحال التجارية فى المنطقة دون التوصل إلى معلومات عن أهلية الطفل ومن ألقاه فى الشارع.

وتواصل جهود المباحث إلى أن كاميرات المراقبة رصدت سيدة ترتدى جلبابا أسود ألقت الطفل بجوار الصيدلية وفرت هاربة فيما لم يتم تحديد هويتها.

ويعمل رجال البحث الجنائى على تكثيف التحريات للتوصل إلى هوية السيدة لمعرفة تفاصيل القائها للطفل والتأكد من أنها من انجبته من عدمه.

وتوجهت قوة أمنية بالطفل إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لفحص الطفل طبيًا والتأكد من سلامته وعدم وجود أى إصابات به والتأكد من حاته الصحية، وأكدت الفريق الطبى أن الطفل فى عمر أيام ويحتاج إلى غذاء ورعاية صحية خلال الفترة الحالية، فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.