الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثة شاب قتله 4 أشخاص فى بولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحة الخاص بتشريح جثة شاب قتل على يد 4 متهمين ببولاق الدكرور، وتقديمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال تحقيقاتها حول الواقعة.

اعترف 4 متهمين بقتل شاب بإطلاق النار عليه في بولاق الدكرور، بأنهم ارتكبوا الجريمة بسبب خلافات سابقة بينهم، حيث انتهزوا فرصة جلوسه بصحبة أصدقائه بالشارع بمنطقة صفط اللبن، وأطلقوا النار عليه وفروا هاربين بواسطة توك توك.

وأرشد المتهمون عن الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذكروا أن مشاجرة سابقة بين المجني عليه وأفراد عائلته، وبين المتهمين وأفراد من عائلتهم، حيث تجمعهم الجيرة بمنطقة صفط اللبن، بالإضافة إلى أن الخلافات شهدت تشاجرهم سابقا ووقوع إصابات بين الطرفين.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص متهمين بقتل شاب، بإطلاق النار عليه في بولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب بإطلاق النار عليه،انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين أن الضحية تعرض لإطلاق نار وأصيب بـ3 طلقات أدت إلى مقتله في الحال.

وتوصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهم 4 أشخاص يستقلون توك توك، انتهزوا وجود المجني عليه بصحبة أصدقائه في الشارع، وأطلقوا النار عليه، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وفروا هاربين.