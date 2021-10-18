الصحة العالمية: 800 ألف طفل أفريقى معرضين للخطر حصلوا على لقاح الملاريا

فاطمة ياسر

كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه من خلال برنامج تنفيذ لقاح الملاريا (MVIP)، والذي تم إطلاقه في عام 2019، تلقى أكثر من 800 ألف طفل جرعة واحدة على الأقل من لقاح الملارياS .RTS في بعض المناطق المختارة بـ 3 بلدان أفريقية.



تطعيم الاطفال المعرضين للخطر

وقالت المنظمة، إن لقاح الملاريا الوحيد حتى الآن الذى أكمل المرحلة 3 من التجارب السريرية وتلقى رأيًا علميًا إيجابيًا من وكالة الأدوية الأوروبية، وهي سلطة تنظيمية صارمة، وفي 6 أكتوبر 2021، أصبح لقاح الملاريا الأول الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية للاستخدام على نطاق واسع بين الأطفال الصغار في أفريقيا وفي مناطق أخرى ذات معدلات انتقال متوسطة إلى عالية من الملاريا المنجلية.

في جلسة افتراضية عامة اليوم الموافق 18 أكتوبر 2021، تشارك منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بيانات عن لقاح الملاريا، واستكشاف الخطوات التالية لاستخدام لقاح الملاريا كجزء من مجموعة أدوات مكافحة الملاريا الأوسع، تعقد الجلسة، التي تستضيفها منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع شراكة التجارب السريرية بين البلدان الأوروبية والنامية، خلال منتدى EDCTP العاشر، وهو مؤتمر يعقد مرة كل سنتين في الفترة من 17-21 أكتوبر 2021 ويوفر منصة دولية للعرض التقديمي ومناقشة الدراسات السريرية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض المرتبطة بالفقر، حيث تم تقييم أحدث التطورات في مجال البحث والتطوير في مجال لقاحات الملاريا، مع توفير تحديثات حول اللقاحات المرشحة الرائدة قيد الإعداد حاليًا وعن المبادرات الجديدة لتقييم اللقاحات وإنتاجها في إفريقيا.