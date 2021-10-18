الصحة العالمية تعين أسطورة كرة القدم ديدييه دروجبا سفيرا للرياضة والصحة

كتبت أمل علام

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، تعيين أسطورة كرة القدم ديدييه دروجبا سفيرًا للنوايا الحسنة المعني بالرياضة والصحة، وسيدعم دورجبا، وهو من مواطني كوت ديفوار، المنظمة في الترويج لإرشاداتها بشأن فوائد النشاط البدني وسائر أساليب الحياة الصحية وإبراز أهمية الرياضة، ولاسيما بالنسبة للشباب.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم، يشتهر دروجبا بمسيرته في كرة القدم في نادي تشيلسي وحصوله مرتين على لقب أفضل لاعب أفريقي في عام 2006 وعام 2009، وله سجل حافل من المشاركة في مختلف حملات الصحة مثل أساليب الحياة الصحية ومكافحة الملاريا والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"ومكافحتها.

وقال، دروجبا خلال حفل نُظم بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف بمناسبة الإعلان عن تعيينه سفيرًا: "يشرفني أن أنضم إلى فريق منظمة الصحة العالمية وأن أدعم عملها الرامي إلى مساعدة الأفراد على بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة، وخاصة الشباب من جميع البلدان"، مضيفًا: "لقد لامست شخصيًا الفوائد الجمة للرياضة في عيش حياة صحية وأنا ملتزم بالعمل مع المنظمة للتعريف بهذه المكاسب في العالم".

وأشاد الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، بلاعب كرة القدم دروجبا باعتباره أسطورة لكرة القدم والتزامه أيضًا بالدعوة إلى الصحة والتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، مضيفًا أن دعمه للمنظمة يمكن أن يساعد على كبح العبء المتنامي للأمراض غير السارية من خلال الترويج لأساليب الحياة الصحية، بما في ذلك فوائد النشاط البدني والرياضة لجميع الأفراد.

وأضاف الدكتور تيدروس: "ديدييه بطل أثبت جدارته وغيّر مجريات اللعب داخل الملاعب وخارجها"، مؤكدًا: "يسرنا أن نضمه إلى فريقنا، وأن نراه يساعد المجتمعات المحلية في العالم على بلوغ وتسجيل أهداف من خلال الرياضة لصالح الصحة البدنية والنفسية والرفاه، وسيدعم أيضا تعبئة المجتمع الدولي للنهوض بالرياضة باعتبارها وسيلة أساسية لتحسين الصحة البدنية والنفسية والرفاه الاجتماعي لجميع الأفراد، بما في ذلك المساعدة في جهود التعافي من كورونا".

وقالت المنظمة، تظهر التقديرات العالمية الحالية أن 4 من كل 5 مراهقين، وواحدًا من كل 4 بالغين، لا يمارسون نشاطا بدنيا بالقدر الكافي، ويؤثر تزايد الخمول البدني سلبيا على النظم الصحية والبيئة والتنمية الاقتصادية ورفاه المجتمعات المحلية ونوعية الحياة، وتساعد المواظبة على النشاط البدنى، على خفض ضغط الدم، وتقلل من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض القلب التاجي والسكتة الدماغية والسكري وأنواع مختلفة من السرطان (ومنها سرطان الثدي وسرطان القولون).

وأوضحت المنظمة، إن دورجبا ينضم إلى قائمة سفراء المنظمة التي تشمل أيضًا بطل كرة القدم البرازيلي أليسون بيكر، ومايكل بلومبرج، مؤسس مؤسسة بلومبرج الخيرية وعمدة مدينة نيويورك لثلاث ولايات متعاقبة، وسينثيا جيرمانوتا، رئيسة إحدى المؤسسات الخيرية، وجوردون براون، ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق.