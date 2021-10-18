اليوم السابع
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الشرطة البرتغالية: ضبط شحنة مخدرات ضخمة بالمحيط الأطلنطى

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:41 م
الشرطة البرتغالية: ضبط شحنة مخدرات ضخمة بالمحيط الأطلنطى الشرطة البرتغالية ـ صورة أرشيفية
لشبونة (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة البرتغالية اليوم الاثنين، ضبط شحنة مخدرات ضخمة تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة فى عدد من الدول.

وأوضحت الشرطة - وفقا لشبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أن الشحنة هي الأكبر التى تضبط فى البلاد منذ 15 عاما وأنها كانت على متن يخت بالمحيط الأطلنطى، وتم خلال العملية ضبط 3 أشخاص وترحيلهم إلى البرتغال.

وتعتقد الشرطة أن المخدرات تعود إلى منظمة تهريب دولية كانت تسعى لإدخال الشحنة إلى أوروبا.

وشارك في العملية الشرطة الإسبانية وسلطات مكافحة المخدرات بأمريكا ووكالة الجرائم البريطانية.


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