الشباب والرياضة بالأقصر تنظم ورشة عمل (أخلاقنا حياة).. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات ورشة عمل تحت عنوان ( مبادرة أخلاقنا حياة ) بمركز شباب أرمنت الحيط، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ضمن أنشطة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، وتنظمها الإدارة المركزية للبرامج الشبابية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

ومن جانبه قام صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بحضور فعاليات ورشة العمل وتنفيذ ملتقى حرفي ضمن هذه الفعاليات والمقامة بمركز شباب أرمنت الحيط، وذلك بحضور جيهان عبده مدير إدارة خدمات الشباب بالمديرية، وقال رشوان إن ورشة العمل ( مبادرة أخلاقنا حياة ) تهدف إلى عودة القيم الأخلاقية المفقودة، وكذلك ترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية لأفراد المجتمع وتحقيق الذات والشخصية لدى الفتيات المشاركات، وأن ورشة العمل تستهدف عدد (25) فتاة وعدد (5) فتيات لتنفيذ الملتقى الحرفي.

وفى نفس السياق نفذت المديرية دورة تدريبية تحت مسمى "دورة المهارات الريادية " ( ES ) في مجال ريادة الاعمال، والتي يتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الإدارة العامة للتدريب)، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وبين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتهدف الدورة إلى القضاء على مشكلة البطالة، ودعم واعداد الشباب لسوق العمل والمشروعات الصغيرة للفئة العمرية من 18– 45 سنة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل الفار رئيس الاداره المركزيه للمشروعات وتدريب الشباب، ومنال جمال الدين مدير الاداره العامه لتدريب الشباب.



الشباب والرياضة بالأقصر تنظم ورشة عمل تحت عنوان مبادرة أخلاقنا حياة



حضور فعاليات الدورة التدريبية بالاقصر



دورة تدريبية لمكافحة البطالة بالاقصر