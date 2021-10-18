اليوم السابع
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السيد الإدريسى يتقدم "دورة المولد" بشوارع مدينة دراو في أسوان.. فيديو

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:43 م
السيد الإدريسى يتقدم "دورة المولد" بشوارع مدينة دراو في أسوان.. فيديو ساحة الإدريسى
أسوان عبد الله صلاح

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نظم أبناء الساحة الإدريسية بمدينة دراو في محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، مسيرة فى شوارع المدينة احتفالا بمولد النبى، يتقدمها السيد الإدريسى رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة.
 
 
وجابت المسيرة المعروفة بـ"دورة المولد" شوارع مدينة دراو، بداية من الساحة الإدريسية، وصولا إلى قرية نجع ونس ثم العودة مرة أخرى إلى الساحة.
 
وردد المشاركون فى دورة المولد، عددا من المدائح والأناشيد فى حب رسول الله وسط تجاوب كبير من المواطنين المشاركين رجالا وسيدات وأطفال، وحاملين أعلام الطرق الصوفية معهم بالمسيرة.
 
وفى سياق آخر، شهدت مدن أسوان وكوم أمبو ودراو وإدفو خروج مسيرات مساء اليوم، الاثنين، بالتزامن مع الاحتفال بمولد النبى، حاملين أعلام ابطرق الصوفية ومرددين المدائح والأناشيد فى حب رسول الله.
 
 
 
 

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