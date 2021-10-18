اليوم السابع
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الرقابة المالية تلزم شركات السمسرة برد فائض اكتتاب "إي فاينانس" اليوم

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 10:22 ص
الرقابة المالية تلزم شركات السمسرة برد فائض اكتتاب "إي فاينانس" اليوم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات السمسرة بإتاحة رد فائض الأموال المجنبة تحت حساب الطرح العام لأسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بحسابات العملاء، اليوم الاثنين.
 
وجاء ذلك بعدما بلغت عدد مرات تغطية الطرح العام لأسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 61.36 مرة.
 
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قد قررت الموافقة على قيد أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية برأس مال مصدر قدره 800 مليون جنيه موزعًا على عدد 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم الواحد، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة، وأن يتم تسكين الشركة بقطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات.
 

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