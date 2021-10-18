الرئيس التنفيذي لاتصالات مصر: الانتهاء من 70% من مشروعات رقمنة خدمات العاصمة الإدارية

رسالة دبي هبة السيد

أكد حازم متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر، جاهزية الشركة لتقديم خدمات الجيل الخامس في العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل ما تتميز به الشركة من جاهزية في البنية التكنولوجيا، مما جعلها أسرع شبكة في العالم، وبالتالي ليس لديها أي مشاكل في تقديم خدمات الجيل الخامس في العاصمة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا بتوفير الخدمة في العاصمة مازال تحت الدراسة.

وأضاف "متولي"، ردًا على أسئلة اليوم السابع، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، على هامش مشاركة شركة اتصالات مصر بمعرض جيتكس دبي، أن شركة اتصالات مصر أتمت نسبة 70% من مشروع المدن الذكية الذي تم اسناده للشركة، موضحًا تفاصيل المشروع والذي يضم 3 خدمات وهم أولًا منصة رقمية تضم خدمات المياه والكهرباء وركن السيارات التي يحصل عليها العملاء أو خدمات أخرى، ثانيًا تطبيق إلكتروني مخصص للعميل للاستفادة من هذه المنصة، ثالثًا تشغيل مركز خدمة العملاء "كول سنتر" للخدمة.

وتابع : "نركز على سرعة إتمام مشروع المدن الذكية، ولذا نجحنا في إتمام نسبة 70% من المشروع طبقًا للمواعيد المحددة"، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركة في هذا المشروع يسهم في منحها الخبرة وبالتالي نقل هذه التجربة لمشروعات أخرى؛ لأن التقنيات الجديدة تحتاج خبرة مباشرة في تنفيذها.