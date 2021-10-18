اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 06:09 م
أكرم القصاص
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الرئيس الإيطالي يعتبر معارضي التطعيم ضد كورونا بأنه "مناهضي العلم"

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 06:00 م
الرئيس الإيطالي يعتبر معارضي التطعيم ضد كورونا بأنه "مناهضي العلم" لقاح كورونا
(أ ش أ)

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حث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مواطني بلاده، اليوم /الإثنين/، على محاربة التيارات المناهضة للعلم؛ مما يعرقل إعادة الأمور لما كانت عليه في إيطاليا قبل جائحة كورونا.

ودعا الاتحاد الوطني الايطالي لمالكي الصيدليات الإيطاليين الصيدليات الايطالية لتقديم مسحات مجانية لأولئك الذين يوافقون على حجز لقاح فيروس كورونا، وذلك بهدف تشجيعهم على التطعيم ضد كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الايطالية "أنسامد" اليوم الاحد، أن دعوة الاتحاد الايطالي من أجل الإسراع في توسيع نطاق تغطية التطعيم للسكان، وقام الاتحاد الوطني الايطالي لمالكي الصيدليات في الواقع بدعوة الصيدليات التابعة له التي توفر خدمة التطعيم للاقتراح على المواطنين الذين يطلبون مسحة سريعة الخضوع للتطعيم والحجز في نفس الوقت.

في هذه الأيام، تمثل الزيادة في عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى الصيدلية لإجراء مسحات سريعة من أجل الحصول على البطاقة الخضراء اللازمة للذهاب إلى مكان العمل، بالنسبة للصيدلي فرصة أخرى لدعوة المترددين للحصول على التطعيم.

 

 

 


إيطاليا

روما

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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