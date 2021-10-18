اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: نرحب بجهود المبعوث الأممى فى سوريا

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:14 ص
الخارجية الأمريكية: نرحب بجهود المبعوث الأممى فى سوريا نيد برايس
واشنطن (أ ش أ)

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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس ترحيب الولايات المتحدة بجهود المبعوث الأممى لسوريا جير بيدرسن، وذلك لجمع الرؤساء المشاركين فى اللجنة الدستورية السورية. 

وقال برايس فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - " ندعو الجميع للمشاركة بشكل بناء لدفع الحل السياسي الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم "2254".

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن قد أعلن أمس الأحد أن اللجنة السورية المشتركة للدستور - التي تضم الحكومة والمعارضة - وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد.

 


نيد برايس

سوريا

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اخبار سوريا

الخارجيه الامريكيه

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