الجامعة العربية تعقد اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات

بيشوى رمزى

انعقد، اليوم الاثنين، الاجتماع التاسع للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بهذا الشأن.

وقد ناقش الاجتماع الخطوات المتخذة لتدشين مركز المعلومات الجمركى العربى وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة الاستبيان الذى أعدته الأمانة العامة حول المنافذ الجمركية المؤهلة.

كما تناول الاجتماع مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية حول المشغل الاقتصادى المعتمد، حيث قامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى باعداد دليل للمشغل الاقتصادى ونموذج الاعتراف المتبادل.