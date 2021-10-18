التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالمراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه وتم نقل جثته إلى شرحة مستشفى المراغة المركزى، وذلك إثر انقلاب دراجة بخارية على الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة بيده على طريق عرابة أبوعزيز دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانقلاب دراجة بخارية على طريق فرعى بدائرة المركز ووجود متوفى وتم ربع آثار الحادث من على الطريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بإنقلاب دراجة بخارية ومتوفي علي طريق عرابة أبو عزيز دائرة مركز المراغة وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو حازم م م ق عامل ويقيم دائرة مركز جهينة أختل توازنه مما أدي لإنقلابه علي جانب الطريق ووفاة قائده المذكور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جهينة المركزي.

وبسؤال عم المتوفي المدعو 49 سنة مقاول ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.