الاحتلال الإسرائيلى يعتقل امرأة بالقدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على امرأة بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة في شمال غرب القدس.

وقال شهود عيان إن السيدة التي لم تعرف هويتها جرى اعتقالها بعد إطلاق النار في اتجاهها دون إصابتها .

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين من القدس وبيت لحم أحدهما أسير محرر.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده .