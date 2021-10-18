اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:21 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل امرأة بالقدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:35 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل امرأة بالقدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن الشرطة الإسرائيلية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على امرأة بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة في شمال غرب القدس.
 
وقال شهود عيان إن السيدة التي لم تعرف هويتها جرى اعتقالها بعد إطلاق النار في اتجاهها دون إصابتها .

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين من القدس وبيت لحم أحدهما أسير محرر.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده .

وكانت قد وقعت اشتباكات، بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه فى محافظات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

 


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