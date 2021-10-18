الأمن العام ينفذ 44 ألف حكم ويضبط 41 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 41) قطعة سلاح نارى، و(133) قضية مخدرات، وتنفيذ (44279) حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث نجحت في ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و35 قضية فى مجال الأمن العام، و1213 قضية في مجال ضبط المخالفات المرورية، و243 قضية فى مجال تنفيذ الأحكام.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3108) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (12855) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (257) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (162) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1354) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية).