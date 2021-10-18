اليوم السابع
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الآلاف فى السلفادور يحتجون ضد حكومة نجيب بوكيلة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:17 ص
الآلاف فى السلفادور يحتجون ضد حكومة نجيب بوكيلة رئيس السلفادور نجيب بوكيلة
وكالات

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تظاهر آلاف في السلفادور لإبداء احتجاجهم ضد الرئيس نجيب بوكيلة بشأن عدد من القضايا، ابتداء من اعتماد "بتكوين" كعملة قانونية إلى إقالة قضاة المحكمة العليا.

وحسب موقع روسيا اليوم، أشارت تقديرات لوسائل الإعلام المحلية إلى أن ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص تظاهروا في العاصمة سان سلفادور حاملين لافتات وإشارات ترفض "بتكوين"، التي أصبحت رسميا عملة قانونية في السلفادور في سبتمبر.

كما ردد المتظاهرون شعارات رافضة لعزل قضاة المحكمة العليا واحتمال أن يسعى بوكيلة للفوز بثاني فترة على التوالي.

وردد الناس في الشوارع شعارات من بينها "ماذا تريد السلفادور؟ تخلصوا من الديكتاتور!" بالقرب من الميدان الرئيسي بالعاصمة، فيما أضرم محتجون آخرون النار في دمية تشبه الرئيس البالغ من العمر 40 عاما.

وأعلن بوكيلة نفسه "ديكتاتور" السلفادور على حسابه على "تويتر" الشهر الماضي في دعابة على ما يبدو.

 


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