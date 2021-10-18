اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:49 م
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افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة المنصورة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:44 م
افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة المنصورة مهرجان الأسر الطلابية بجامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين "مهرجان الأسر الطلابية" الذى يقام تحت رعايته خلال الفترة 17: 20 أكتوبر الجارى بحرم جامعة المنصورة.
 
بحضور كل من الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محى الدين العلامى- عميد كلية التربية النوعية ، الدكتور محمد صبرى سرايا - منسق الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة ، محمد عبد اللطيف - أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ،  إبراهيم فهمى - مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، مديرى رعاية الطلاب بكليات الجامعة ، ممثلى أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة وممثلى الأسر الطلابية بكليات الجامعة.
 
أكد الدكتور أشرف عبد الباسط على أهمية مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية بجانب اهتمامهم بالمقررات الدراسية حتى يكتسبوا المهارات للنهوض بالمجتمع .
 
وتفقد كل من الدكتور أشرف عبد الباسط و الدكتور محمد عطية البيومى معرض الأنشطة الطلابية الذى يتضمن أنشطة جميع الأسر الطلابية التى تمت بكليات الجامعة خلال العام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالإضافة إلى خطط الأنشطة الطلابية المقترحة خلال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١.
 
افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة المنصورة (1)
افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة المنصورة 

افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة المنصورة (2)
افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة المنصورة 

افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة المنصورة (3)
افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة المنصورة 

افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة المنصورة (4)
افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة المنصورة
 
 

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