استقبال 946052 حالة مرضية بالعيادات الخارجية بمستشفيات دمياط خلال 9 أشهر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط فى بيان لها اليوم عن نشاط المستشفيات العامة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021 حيث بلغ تردد المرضى على العيادات الخارجية 946052 حالة، ووصل عدد المترددين على اقسام الطوارئ والاستقبال 362147 حالة، بينما بلغ عدد العمليات الجراحية التى أجريت للمرضى خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2021 ما يقرب إلى 31459 عملية جراحية وبلغ عدد مرضى فى اقسام الرعاية المركزة 2599 حالة، ومرضى القسم الدخلى 44632 حالة.

بينما وصل عدد الأطفال المبتسرين خلال هذه الفترة إلى 1970 طفلا كما تم إجراء أشعة بمختلف أنواعها لعدد 17783 حالة، وايضا تم إجراء عدد جلسات غسيل كلوى بلغت 36987 حالة وبلغ عدد جلسات العلاج الطبيعى 48263 حالة.

وأكدت مديرية الصحة بدمياط استمرار العمل لاستيعاب كافة الحالات التى تتردد على المستشفيات العامة لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.