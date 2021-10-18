استعدادات مبكرة لاستقبال بيج رامي بقريته.. نجم مستر أولمبيا يعود لمصر خلال ساعات

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصد تلفزيون اليوم السابع استعدادات قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بكفر الشيخ، لاستقبال بيج رامي، مستر أولمبيا2021، والمتوقع وصوله لمطار القاهرة اليوم الاثنين، وسوف يتوجه وفد من أهالي القرية والأسرة لاستقبال البطل العالمي، احتفالا بفوزه للعام الثاني على التوالي ببطولة كمال الأجسام، كما شهدت القرية رسم صورة كبيرة مجسمة لبيج رامي بأحد الجدران المطلة على رافد الطريق الدولي الساحلي.

قال إبراهيم كامل العرابي،فنان تشكيلي، إنه فضل التعبير عن حبه لبيج رامي برسم صورة له كبيرة على الجدران بمدخل قريب من منزل بيج رامي،وتم اختيار المكان لأنه واضح لمن يمر على طريق بلطيم البرلس،ويتعرف المارة وخاصة الغرباء على قرية البطل القومي.

وأضاف كامل، مهما رسم من صور فلن تكفي تعبيرا عما بداخله تجاه بيج رامي الإنسان الخلوق قبل كونه بطلاً عالمياً، نتعلم منه التواضع والحب والتضحية والمثابرة والاجتهاد، مؤكدة أن بدأ في رسم الصورة من ظهر أمس الأحد وسوف يستمر في رسمها لمدة 3 أيام لتكون أكبر صورة تم رسمها في مصر وأول صورة بقرية بيج رامي.

وأكد محمد السبيعي، ابن عم رامي، نستعد للتوجه إلى القاهرة لاستقبال بيج رامي وسوف تنطلق عدد من السيارات من القرية لاستقباله احتفالا بفوزه واحتفاظه باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف طارق السبيعي، ابن عم بيج رامي،الحمد لله لأن البطل القومي شرفنا بالفوز للمرة الثانية على التوالي، والقرية كلها في انتظار حضوره لها لاستقباله الاستقبال الذي يليق به.