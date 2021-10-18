اليوم السابع
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استعدادات لاستقبال بيج رامى بقريته.. وأسرته تعلن تأجيل وصوله للغد.. صور

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:38 ص
استعدادات لاستقبال بيج رامى بقريته.. وأسرته تعلن تأجيل وصوله للغد.. صور موكب استقبال بيج بيج رامي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال المهندس محمد عادل، بن عم بيج رامي، وأدمن صفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقرر تأجيل وصول ممدوح السبيعي والشهير بـ"بيج رامي"، للغد الثلاثاء.
 
وأضاف ابن عم بيج رامي فى تصريحات خاصة، أن الطيارة التي كان سيستقلها رامي لمطار القاهرة، تقرر تأجيل وصولها ليوم غد، ومن المقرر أن يصل رامي غد الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا بصالة الوصول رقم 2، حيث يستقبله عدد من أهالي قريته وأقاربه بالمطار.
 
وأكد الدكتورعبدالله السبيعي، شقيق رامي، كان من المقرر وصول بيج رامي اليوم الساعة 11 صباحا، ولكن بالتواصل مع شقيقه تم تأجيله الى الغد.
 
يذكر أن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ شهدت إستعدادات مكثفة ليلة أمس إستعداد لإستقبال بطل مستر أولمبيا “ بيج رامي”، حيث قام عدد من جيران وأقارب “ بيج رامي ”، بوضع صوره علي السيارات وكذلك طباعة تيشرتات تحمل صوره ، وذلك للذهاب إلى مطار القاهرة الدولي لإستقبال بطل مستر أولمبيا.
 
كان بيج رامي، بطل مستر أولمبيا 2021 قصد حصل علي البطولة للعام الثاني علي التوالي، مطلع الشهر الحالي.
 
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