استعدادات بالقصر الملكى فى المغرب لاستقبال رئيس الوزراء الإسبانى

إيمان حنا

يستعد القصر الملكى فى مدينة فاس المغربية لاستقبال يدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، على رأس وفد إسباني يزور المغرب، بهدف تدشين مرحلة ما بعد الأزمة في العلاقات بين البلدين. وفق صحيفة الخبر المغربية.