استعدادات بالقصر الملكى فى المغرب لاستقبال رئيس الوزراء الإسبانى

يستعد القصر الملكى فى مدينة فاس المغربية لاستقبال يدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، على رأس وفد إسباني يزور المغرب، بهدف تدشين مرحلة ما بعد الأزمة في العلاقات بين البلدين. وفق صحيفة الخبر المغربية.
استعدادات بالقصر الملكى فى المغرب لاستقبال رئيس الوزراء الإسبانىالإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:44 م
رئيس وزراء إسبانيا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
المغرب: وصول شحنة تضم 270 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لكوروناالسبت، 16 أكتوبر 2021 02:00 م
7 مليارديرات تولوا مناصب قيادية فى بلادهم.. بينهم 3 عرب رؤساء حكومة آخرهم عزيز أخنوش بعد توليه رئاسة وزراء المغرب.. ميقاتى رئيس الحكومة اللبنانية بقائمة فوربس بصافى ثروة 2.9 مليار دولار.. وترامب الأبرز عالمياالجمعة، 15 أكتوبر 2021 10:00 م
تقارير مغربية: قرعة الدور الفاصل فى تصفيات أفريقيا لـ كأس العالم 18 ديسمبرالجمعة، 15 أكتوبر 2021 07:34 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة