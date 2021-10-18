اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 06:02 م
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استعدادات بالقصر الملكى فى المغرب لاستقبال رئيس الوزراء الإسبانى

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:44 م
استعدادات بالقصر الملكى فى المغرب لاستقبال رئيس الوزراء الإسبانى رئيس وزراء إسبانيا
إيمان حنا

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يستعد القصر الملكى فى مدينة فاس المغربية لاستقبال يدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، على رأس وفد إسباني يزور المغرب، بهدف تدشين مرحلة ما بعد الأزمة في العلاقات بين البلدين. وفق صحيفة الخبر المغربية.


المغرب

وفد اسبانى يزور المغرب

رئيس وزراء إسبانيا

رئيس وزراء أسبانيا في المغرب

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