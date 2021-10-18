اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لمناقشة سبل تعزيز الشراكة مع دول الخليج

يجتمع وزراء 27 دولة فى الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج، لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع دول الخليج العربى، ودول الشراكة الشرقية، إضافة إلى الوضعين السياسى والإنسانى الصعبين فى إثيوبيا وكذلك الأوضاع في نيكاراجوا وأفغانستان وتونس .

يذكر أن الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أعرب عن رفضهم لقرار طرد مسئولين أمميين من أثيوبيا.

وأيد بوريل، في تصريحات، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسبما أفادت قناة (فرانس 24)، انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة لقرار إثيوبيا باعتبار سبعة من مسؤولي المنظمة الدولية في هذا البلد الأفريقي غير مرغوب فيهم.

وقال بوريل "أضم صوتي لأنطونيو جوتيريش .. إبعاد سبعة من طاقم عمل الأمم المتحدة من إثيوبيا في وقت يحتاج فيه الملايين للمساعدة أمر غير مقبول"، مشددا أن إنقاذ حياة هؤلاء المحتاجين ومساعدتهم أمر يمثل مسؤولية أساسية لحكومة إثيوبيا.