إقبال كبير على الجناح المصري فى "إكسبو دبى 2020".. فيديو

دبى هبة السيد

يشهد الجناح المصرى فى معرض إكسبو دبى 2020، إقبالا كبيرا من الزوار، حيث يعد ضمن قائمة الأجنحة الأكثر استقبالاً للزائرين، وهو الأمر الذى يعكس قيمة وأهمية المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي المهم.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمعرض جيتكس دبي 2021، أعلنت إدارة المعرض عن استمرار تطبيق الإرشادات الصحية طبقا لتعليمات سلطة حكومة دبي ومنظمة الصحة العالمية والتي ترتكز على مبدأ التباعد الاجتماعي لحماية الزائرين من مخاطر عدوي الإصابة بالوباء على رأسها فحص درجة الحرارة وتطبيق المعاملات الغير تلامسية والتأكد من ارتداء جميع رواد المعرض ماسكات طبية وحمل تصاريح الدخول والإ سيتعرض المخالف لغرامة تصل إلي 3 آلاف درهم إماراتي .

كما تعهدت أيضا بتوزيع أدوات مطهرة ، وتعقيم قاعات المؤتمر من حين لآخر مع اشتراط وجود مسافة فاصلة بين كل شخص وآخر لا تقل عن مترين ، واتباع كافة إرشادات النظافة العامة فى جميع منافذ بيع المأكولات والمشروبات ودورات المياه ، كما ستقوم أيضا باحتساب كثافة عدد الزوار لحظيا داخل القاعات .