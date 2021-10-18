إعدام كمية من الحلوى الفاسدة بالإسماعيلية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

المحافظات – السيد فلاح - ناصر جودة

تمكنت حملة مكبرة لقسم الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة فى الإسماعيلية من ضبط وإعدام كمية كبيرة من حلوى المولد خلال حملة مكبرة بمركز القصاصين فى الإسماعيلية.

وشنت المديرية بإشراف الدكتورة هيام فكري، مدير قسم الرقابة على الأغذية والدكتور محمد إيراهيم، مدير الإدارة الصحية فى القصاصين حملة مكبرة استهدفت السوق التجارى ومنطقة المحال التجارية فى مركز ومدينة القصاصين.

ونجحت الحملة فى ضبط 20 كيلو من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى و20 كيلو مخبوزات غير صلح و20 كيلو حلوى مختلفة الأنواع و25 كيلو جبن غير صالحة بينهم 15 كيلو جبن رومى و13 كيلو سكر بهم تغير فى الخواص.

وحررت الحملة محاضر عدم نظافة للمحال التجارية فى القصاصين فيما تم تحرير محضرى عدم حمل شهادات صحية للعاملين فى المحال التى تقدم خدمة المأكولات والمشروبات.

وكان قد وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة سن حملات متنوعة على الأسواق والمحال التجارية بصفة دورية، مؤكدًا على ضرورة متابعة المحال والتأكد من سلامة المأكولات والمشروبات فى حملات مكثفة بالتعاون مع الطب البيطرى ومديرية الصحة بالإسماعيلية وخاصة بالتزامن مع أوقات الأعياد والمواسم والاجازات الرسمية.

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى هذا السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكوم حمادة ومباحث التموين حملات تموينيه على الأسواق.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد 167 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وتحرير محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص وتم التحفظ به على عدد اثنين اسطوانة غاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلى فقط.

كما تم تحرير محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص وتم التحفظ به على عدد أربعة اسطوانة غاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلى فقط.

وكذلك تحرير8 محاضر نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضرين عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف.