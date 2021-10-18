إطلاق مسابقة ملكة جمال التمور فى الوادي الجديد بمشاركة 4 وزراء.. فيديو

كتب إسلام سعيد - ماهر البهنساوى

أطلقت محافظة الوادي الجديد مسابقة باسم ملكة جمال التمور على هامش الملتقى التسويقي الأول للتمور المقام في الوادي، وبمشاركة 4 وزراء اليوم الاثنين، ومن المرتقب إعلان نتائج المسابقة في ختام فعاليات ملتقى التمور.

وافتتح وزراء الصناعة والتموين والزراعة والتنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد وبمشاركة سفير المغرب واندونيسيا عدد من المشروعات الجديدة في الوادي الجديد منها مصنع للأعلاف باستثمارات 55 مليون جنيه ومزرعة بمساحة 180 فدان.

وانطلقت السبت الماضي فعاليات الملتقى التسويقي المصري الاول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد وذلك لمدة 3 أيام ( 16 إلى 18 أكتوبر الجاري) وبمشاركة 100 عارض من المحافظات المختلفة.