إزالة تعديات على مساحة 5 آلاف متر مربع بمدينة السباعية بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمحافظة أسوان، من استكمال إزالة التعديات على مساحة من الأرض تبلغ 5 آلاف م2 تم التعدى عليها منذ عام 1990 من أحد الأشخاص، ورصدها محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية للمدينة الشهر الماضى، وأشرف بنفسه على إزالة الجزء الأول بمساحة ألف م2.



إزالة تعديات على أملاك الدولة بأسوان

وشدد اللواء عطية، فى بيان صحفى، على استكمال إزالة التعديات على باقى المساحة ، وخاصة أن هذه الأراضى كانت مخصصة لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومبانى خدمية أخرى.



إزالة تعديات على أملاك الدولة بأسوان

وفى نفس السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حالة تعد في المهد على مساحة 500 م2 بمنطقة إمتداد حى العقاد ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى .



إزالة تعديات على أملاك الدولة بأسوان

يأتى ذلك في إطار مواصلة محافظة أسوان لحملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء أو الزراعية أو منشآت الرى ضمن الموجه الـ 18 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.