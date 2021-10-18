أوكرانيا تستقبل الدفعة الثانية من المساعدات الأمنية الأمريكية

أ.ش.أ

استقبلت أوكرانيا اليوم الاثنين الدفعة الثانية من المساعدات الأمنية الأمريكية.

وأفاد تقرير أصدرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأوكرانية بأن هذه الدفعة هي الثانية التي سلمها الشركاء الأمريكيون، لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة للولايات المتحدة.

وقال مسؤول بارز بالجيش الأوكراني "اعتبارا من اليوم، يتم تفريغ الدفعة الثانية من البضائع الواردة بموجب الاتفاق .. ومن أجل تحقيق التشغيل البيني الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية مع حلفاء الناتو ... نفذ مجلس الوزراء مبادرة الرئيس بشأن توريد المعدات الطبية والأسلحة".

وأشار إلى أنه من المتوقع وصول الشحنة الثالثة من المساعدات الأمريكية في المستقبل القريب.

وكانت أوكرانيا قد حصلت في العاشر من أكتوبر الجاري على الدفعة الأولى من المساعدات الحكومية الأمريكية، وشملت معدات طبية وأسلحة وذخيرة.