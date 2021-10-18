كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 18-10-2021، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.09 للشراء، 18.26 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.18 للشراء، 18.28 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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