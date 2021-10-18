أسعار الذهب اليوم.. كيف يفتح السوق تداولاته بعد تراجع الأسعار بختام الأسبوع؟

كتب إسلام سعيد

يفتح سوق الذهب تداولاته اليوم الاثنين بعد توقف التداول على الذهب والعملات علي مدار يومي السبت والأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، وذلك بعد هبوط سعر الذهب في سوق مصر بحوالي 10 جنيهات ، كما هبط السعر العالمي للمعدن الأصفر إلي مستويات 1767 دولار بفعل عودة الصعود بعائد السندات

ماذا يمكن أن يحدث في سوق الذهب بعد فتح التداول مجددا عليه اليوم الاثنين؟، لابد هنا نؤكد أن الذهب لاقى دعما كبيراً من مخاوف موجات التضخم التي ضربت دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية منتصف الأسبوع الماضي حيث صعدت الأسعار العالمية إلي 1800 دولار، لكن بعد ارتفاع عوائد السندات الأميركية وزيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة في سبتمبر أضعفت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن مما جعل الذهب يخسر 1.5% من قيمته لتتراجع الأسعار إلي مستويات 1767 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأميريكية الآجلة للذهب 1.7% عند التسوية إلى 1768.30 دولار للأونصة.

أسعار الذهب المسجلة في مصر الآن عيار 18 بسعر 664 جنيها، وعيار 21 يسجل 775 جنيها، وعيار 24 سجل 886 جنيها، والجنيه الذهب 6200 جنيه وأونصة الذهب 1767 دولارا.

وشهدنا الأسبوع الماضي موجات تغير في سعر الذهب هبوطاً وصعودا، حيث ارتفع الذهب قرابة 15 جنيها في منتصف هذا الأسبوع وحتى يوم الخميس الماضي، ثم تراجع سعر الذهب 10 جنيهات بختام التداول يوم الجمعة وهو يوم إغلاق السوق العالمي للذهب، إلا أن المعدن النفيس ظل متفوقاً ومرتفعا حوالي 5 جنيهات عند قياس سعر الذهب مطلع الأسبوع على سعر ختام التداولات.