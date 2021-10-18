أسعار الذهب اليوم تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 773 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تداولات الأسبوع بعد توقف التداول على الذهب علي مدار يومي السبت والأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، حيث سجل السعر تراجع من 775 جنيها للجرام إلي 773 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر علي خلفية تراجع طفيف في السعر العالمي للمعدن الأصفر.



أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 24 سجل 883.5 جنيه.



عيار 21 سجل 773 جنيها.



عيار 18 سجل 662.5 جنيه.



الجنيه الذهب 6184 جنيها.



أونصة الذهب 1763 دولارا.

وكان هناك 3 أحداث رئيسية هذا الأسبوع، حيث انخفض الين الياباني للأسبوع السادس على التوالي، ليصل أدنى مستوياته قابل الدولار منذ ديسمبر 2018، ويعود ذلك التراجع إلى اتساع فارق العائد بين السندات الأمريكية واليابانية، حيث زاد الفارق بينهما من 1.13% في أغسطس إلى 1.50%، مع استقرار عوائد السندات اليابانية عند 0.08%، في حين اقتربت عائدات السندات الأمريكية من 1.60%.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن التصويت على إبقاء أسعار الفائدة في نطاق الـ 0.00% و0.25% كان بالإجماع بين الأعضاء الـ 18، في الوقت الذي توقع 9 أعضاء رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022، ليرتفع عدد الأعضاء من 7 مقارنة بالاجتماع السابق.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى 1,800 دولار للأونصة في أعقاب أرقام التضخم الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا أعلى من المتوقع. وارتفع معدل التضخم السنوي في سبتمبر إلى 5.4%، مرتفعًا من 5.3% في أغسطس، وهي القيمة الأعلى للتضخّم منذ 13 عاماً، في حين كانت تشير التوقعات إلى أن يستقر عند 5.3%، لكن مع عودة الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية بدأ الذهب رحلة هبوط إلي مستويات 1763 دولار.