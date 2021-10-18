«الجباريات 2021» تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ20 شهابا في الساعة فجر الخميس

كتب محمود راغب

تصل زخة شهب الجباريات ذروة تساقطها هذه السنه من منتصف ليل الأربعاء 20 أكتوبر، وخلال الساعات قبل شروق شمس الخميس 21 أكتوبر، وهذه السنه سيكون القمر في طور البدر، ما يعني أن نوره سوف يغمر السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة شهب الجباريات.



وتعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من السنه خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على إرتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر، وتظهر لنا في صورة شهب وليس لها تأثير على كوكبنا.



وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن شهب الجباريات تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، وهي ليست من زخات الشهب القوية، وهي غير معروفة بإنتاجها لعواصف شهابية، فعادة من موقع مظلم في سنة يكون القمر غير موجود في سماء الليل، وفي ظروف جوية مثالية يمكن رؤية ما بين 10 الى 20 شهابا بالساعة عند ذروتها، ولكن خلال هذا العام 2021 من غير المحتمل رؤية العديد منها، طبعا هناك دائما عنصر المفاجأة المحتملة عندما يتعلق الأمر بزخات الشهب لكن لا توجد توقعات برؤية الكثير من هذه الشهب بوجود القمر.



تُعرف شهب الجباريات بأنها شهب سريعة للغاية، حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلو مترا بالثانية، وهذه الشهب تعتبر خافته لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق انتاجها ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضعة ثوان بعد اختفاء الشهاب نفسه، وفي بعض الاحيان يمكن ان يكون الشهاب ساطعا بشكل استثنائي ويتفتت إلى أجزاء.



إن نقطة إشعاع شهب الجباريات توجد في إتجاه نجوم الجبار او الجوزاء والتي ترصد مرتفعه في السماء بالافق الجنوبي الشرقي عند منتصف الليل خلال شهر اكتوبر ومن هنا جاءت تسمية هذه الشهب.



تعتبر نجوم الجبار (الجوزاء) واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها حيث تضم ثلاثة نجوم على خط واحد متوسطة اللمعان تمثل حزام الجبار والمع نجم في السماء الشعرى يقع إلى الجنوب من نجوم الجبار .



ليس على الراصد النظر مباشرة نحو نجوم الجبار لرؤية الشهب التي يمكن ان تظهر من كل الاتجاهات في جميع انحاء السماء ولكن عند تتبع مسار الشهب سوف يلاحظ انها تنطلق من موقع شمال النجم منكب الجوزاء.



جدير بالذكر يتوقع أن المذنب هالي - مصدر شهب الجباريات - سيكون اقترابه التالي من الشمس (نقطة الحضيض) في يوليو 2061.





