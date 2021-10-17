اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:10 ص
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8 خطوات تساعدك فى استخراج الرخصة الدولية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:00 ص
8 خطوات تساعدك فى استخراج الرخصة الدولية وحدة تراخيص - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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توجد العديد من المتطلبات والمستندات للقيام بتسهيل عمليات استخراج الرخصة الدولية طبقا لمجموعة المعايير المطلوبة، ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، فى مجموعة من الخطوات ومنها:  

1 - تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية.

2 - موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.

3 - أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.

4 - أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

5 - صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع.

6 - تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة.

7 - جواز سفر سارى لطالب التراخيص.

8 - موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية.


ادارة المرور

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