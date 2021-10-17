اليوم السابع
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وزيرة التضامن: الرئيس وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة حتى مرحلة الجامعة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 04:27 م
وزيرة التضامن: الرئيس وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة حتى مرحلة الجامعة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير حسن محمد

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة حتى مرحلة الجامعة، حيث كان يتم دعمهم حتى حتى سن 18 عاما، لافتة إلى أنه خلال عام 2021/ 2022 تستهدف وزارة التضامن الاجتماعىُ دعم التعليم المدرسى والمهنى لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدى من الاسر الاولى بالرعاية، بالإضافة إلى  دعم 60 ألف طالب وطالبة من أسر تكافل لاستكمال تعليمهم الجماعى.
 
وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعىُ حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى، أن وزارة التضامن لديها اهتمام كبير بموضوعات الفقر متعدد الابعاد سواء فى الصحة والسكن والتعليم والصرف والمياه وفى بيئة السكن بشكل عام والرئيس اتخذ قرارا بأن العدالة الاجتماعية التى تتبناها الدولة تتضمن دعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية.
 

وزيرة التضامن

الرئيس السيسى

طلاب أسر تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

مستفيدى تكافل وكرامة

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