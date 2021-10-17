هل فقد الجنسية المصرية ينهي خدمة الموظف بالجهاز الإداري للدولة؟

كتب أحمد حمادة

وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية عدة معايير للبقاء الموظف الحكومي في وظيفته، وحافظ القانون على ضمان ابقاء العاملين في الجهاز الإداري للدولة من حاملي الجنسية المصرية فقط دون حاملي الجنسيات الأخرى.

س هل فقد الجنسية المصرية ينهي عمل الموظف؟

أكد نص القانون على أنه في حالة فقد الجنسية المصرية سيتم على اثرها إنهاء خدمة الموظف.

هل تعتبر الجنسية المصرية شرط للعمل والبقاء في الجهاز الإداري للدولة؟

أكد قانون الخدمة المدنية على أن الجنسية المصرية شرط من شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفة.

س ماذا يتم مع الموظف حال فقد الجنسية المصرية؟

نص أنه يتم عرض أمر الموظف الذي فقد الجنسية على السلطة المختصة أو من تفوضه لانهاء الخدمة.

متى يتم انتهاء خدمة الموظف الذي فقد الجنسية المصرية؟

و تنتهي خدمة الموظف ابتداءا من يوم فقد الجنسية، و يعتبر ما تقاضه الموظف من تاريخ فقد الجنسية وحتى إخلاء الطرف اجر مقابل العمل، ويأتي ذلك في إطار المواد التي حددها قانون الخدمة المدنية.