مفيش فواتير كهرباء عالية تانى حتى مايو المقبل.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة أكتوبر التى سيتم تحصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، ستكون آخر فواتير استهلاك أشهر الصيف التى تكون مرتفعة عادة، نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك، موضحا أن هذه الفاتورة تعبر عن استهلاك شهر سبتمبر.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استهلاك المواطنين خلال شهر سبتمبر مرتفع نتيجة الاعتماد على مكيفات الهواء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بهذه الفترة.

و أضاف المصدر، أن فاتورة نوفمبر القادمة تعتبر أول فواتير أشهر الشتاء المنخفضة، والتى تستمر حتى فاتورة أبريل المقبل، لتبدأ بعدها فواتير فصل الصيف فى مايو المقبل ، لافتا إلى أن معظم فواتير استهلاك فصل الشتاء تكون منخفضة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الصيف.

و تابع المصدر، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بضرورة تقديم كافة التسهيلات و التيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك و لم يتمكنوا من سدادها ، موكداً أن شاكر وجه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى و تقسيط المديونية وفقاً للوائح و القوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.