مطار القاهرة ينقل غدا أكثر من 40 ألف راكب على متن 341 رحلة جوية

كتب أحمد مصطفى

ينظم مطار القاهرة الدولى غدًا الإثنين، 341 رحلة جوية إلى عدة وجهات مختلفة، ينقل خلالها أكثر من 40 ألف راكب، وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر بمبانى المطار الأربع سينطلق منها غدا 165 رحلة، تنقل على متنها 22452 راكب إلى وجهات مختلفة منها تورنتو نيويورك باريس لندن زيورخ فرانكفورت كوبنهاجن أسطنبول موسكو مدريد روما كييف أثينا دبى جده المدينة أبوظبى الشارقه رأس الخيمة الدوحة الدار البيضاء عمان طرابلس دمشق عدن الخرطوم تونس الرياض.

وتستقبل غدا صالات الوصول بمباني المطار المختلفة 167 رحلة جوية لنقل 17735 راكب من عدة وجهات منها،نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو كييف أثينا مدريد لارناكا أسطنبول كوبنهاجن فيينا روما دبى أبوظبي الشارقة الدوحة جدة الرياض المدينة الدار البيضاء بيروت البحرين الكويت الخرطوم عدن حائل صبيحة نيروبى ،واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.