اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:55 م
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مصر للطيران تنقل غدا 9 آلاف راكب على متن 70 رحلة دولية وداخلية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:55 م
مصر للطيران تنقل غدا 9 آلاف راكب على متن 70 رحلة دولية وداخلية مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران غدا الإثنين، 70 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 9 آلاف راكب، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 47 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، جوبا، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، عمَان، البحرين، دبي، الكويت، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل)، بالإضافة إلى 19 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 9 آلاف راكب .
 
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
 
 
 

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