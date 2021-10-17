اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 6 أشخاص وفقدان آخر جراء غرق زورق فى البرازيل

الأحد، 17 أكتوبر 2021 03:00 ص
مصرع 6 أشخاص وفقدان آخر جراء غرق زورق فى البرازيل فيضان
أحمد علوى

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أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وفقد آخر جراء غرق زورق في نهر الباراجواي بجنوب البرازيل.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الزورق غرق يوم الجمعة بسبب العاصفة في المنطقة على بعد 10 كيلومترات عن مدينة كورومبا.

وعثرت فرق الإغاثة عن 6 جثث، وتمكنت من إنقاذ 14 شخصا، بينما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين. وكان معظم الضحايا من سكان مدينة ريو فيردي بجنوب البرازيل.

ويشارك في أعمال الإغاثة أفراد القوات البحرية البرازيلية وخبراء الغوص وأجهزة الطوارئ المحلية.

 

 


البرازيل

الباراجواى

غرق زورق فى نهر الباراجواى

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