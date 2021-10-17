مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع أثناء تركيب ستائر فى منزلها بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، مصرع فتاه سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع، حيث كانت تقوم بتركيب أحد ستائر بشرفة الشقة، ما أدى إلى اختلال توازنها وسقطت على الأرض مما أدى إلى وفاتها متاثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ومن الأنف والأذن، جرى نقل الجثة لمستشفى اليوم الواحد بالمرج، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة مسكنها ووفاتها على الفور بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "مارينا ظ ر"، 17 سنة، طالبة، بتركيب أحد الستائر بشرف الشقة سكنها بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت أرضا في الشارع ما أدى إلى وفاتها متاثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة نزيف داخلي بالمخ والأنف والأذن، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

فيما قال شهود الواقعة، أن الطالبة المتوفاة كانت تقوم بتركيب أحد ستائر بشرفة الشقة بالدور الرابع، ما أدى إلى إختلال توازنها وسقطت على الفور أمام أعينهم ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها، وبتوقيع الكشف الطبي على الفتاة بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره أن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابتها المشار إليها، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.