اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:51 م
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مصرع طفل وشقيقته فى حريق شقة سكنية بالعاشر من رمضان

الأحد، 17 أكتوبر 2021 06:36 م
مصرع طفل وشقيقته فى حريق شقة سكنية بالعاشر من رمضان حريق شقة - أرشيفية
الشرقية_فتحية الديب

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لقي طفل وشقيقته مصرعهما، اليوم الأحد؛ إثر نشوب حريق في شقة سكنية بالحي الحادي عشر فى العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في وحدة سكنية بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان، بنطاق قسم شرطة ثالث العاشر.
 
تمت السيطرة على النيران بمعاونة الأهالي، فيما عُثر على جثتي الطفلين محمد، 6 سنوات، وشقيقته جودي، 8 سنوات، داخل الشقة، وتبين وفاتهما إثر حالة اختناق بسبب الأدخنة، وأن والدة الطفلتين وزوجها كانا خارج المنزل، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة الواقعة.
 
 

الشرقية

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قسم ثالث العاشر

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