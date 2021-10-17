مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، عند قرية بني حسن الشروق، مركز ابوقرقاص انقلاب سيارة مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفي المنيا العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية ية بني حسن الشروق، ووجود متوفيين ومصابين .

وعقب الانتقال والتحري ، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنيا العام لتقلي العلاج، والجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

فى سياق آخر تابع الدكتور محمد ابوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاحد، حالة المصابين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، حيث أسفر الحادث عن وفاة حالتين ، وإصابة 14 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

نقل نائب المحافظ، خالص تعازي محافظ المنيا لأسر الضحايا بالحادث، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

اطمأن "ابوزيد" على حالة المصابين، كما اطلع على تقرير حالتهم الصحية، موجها بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.