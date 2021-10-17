مصرع شاب وإصابة عامل فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي شاب مصرعه وأصيب عامل عادي بناحية مركز منية النصر بشمال بمحافظة الدقهلية، بعد اصطدامهما بالمواجهة أثناء استقلالهما دراجتين ناريتين وسقوطهما أسفل جرار زراعي بالطريق.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه منيه النصر بوقوع حادث تصادم على طريق منيه النصر الزرقاء أمام قرية عزبة منصور دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل المأمور و ضباط المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي بدون لوحات معدنيه، قيادة عامل زراعي 48 سنة، ومقيم عزبه عماد دائرة المركز باتجاه الزرقا دمياط ، ولا يحمل رخصة قيادة ، وطرف ثاني دراجة بخارية بدون لوحات، قيادة أحمد ج 17 سنة طالب ، إلى المركز باتجاه الزرقا دمياط وطرف ثالث دراجه بخارية بدون لوحات معدنية قيادة طاهر ف 40 سنة عامل عادي ، ومقيم عزبة عماد دائرة المركز باتجاه منية النصر دائرة المركز يحمل رخصة قيادة وتبين بعد الفحص إن سبب الحادث هو التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية الثانية، مما ادى الى اصطدام مع قائد الدراجة الثالثة ، وسقوطه أسفل مقطورة الجرار الزراعي من الجانب الأيسر وانقلاب قائد الدراجة الثالثة على جانب الطريق.

ونجم عن ذلك وفاه قائد الدراجة النارية طرف ثاني ، وإصابة قائد الدراجة نارية بجرح قطعي بالجبهة طوله 6 سم، وتم نقل المتوفي والمصاب إلى مستشفى الزرقا العام بدمياط وتصرح للمصاب بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم ، والغزال قائد الجرار الزراعي ذات المضمون. وبسؤال المصاب أدلي بذات المضمون، وبسؤال عم المتوفى، لم يتهم أحدا في وفاة نجل شقيقه، و تم رفع آثار الحادث ولم يؤثر على حركة السير ، وتم تحرير المحضر رقم 9875 لسنة 2022 مركز منية النصر وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.